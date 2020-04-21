890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Трех нарушителей режима самоизоляции поймали в Петрозаводске 7
Сегодня 14:10
Появились новые разъяснения, каким предприятиям в Карелии можно работать при карантине
Сегодня 11:34
Мертвую петрозаводчанку нашли в собственной квартире 1
Сегодня 11:16
Знаменитая ротонда на набережной Петрозаводска разваливается на глазах (ФОТОФАКТ) 6
Сегодня 07:25
Пять новых случаев коронавируса зафиксировано в Карелии 8
21.04.2020 19:32

Власти Петрозаводска потратят почти 5 млн рублей на замену пешеходных ограждений на Чапаева

Новости. Общество
15:01, 22 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Администрация Петрозаводска заключила контракты на замену ограждений, установку светофоров и остановочных пунктов, сообщается на сайте городской мэрии.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подрядная организация ООО "СК Дорстрой" установит в Петрозаводске четыре светофорных объекта: на улице Генерала Фролова (в районе домов № 9 и № 14), на пересечении улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова, на пешеходном переходе на набережной Варкауса (в районе пересечения с Московской улицей) и на Ключевой улице (в районе пересечения с улицей Сусанина). Стоимость работ составит порядка 18,5 млн рублей.

Подрядная организация ООО "ТОР" заменит пешеходные ограждения на улице Чапаева. Средства выделены из республиканского бюджета, стоимость работ – 4,7 млн рублей.

Муниципальный контракт на поставку и монтаж 20 павильонов ожидания общественного транспорта заключён с ООО "СтройИндустрия-С". Стоимость работ составляет 2,3 млн рублей. Средства также выделены из регионального бюджета.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

21.04.2020 16:07
Личное мнение
Эхо Сандармоха? 3
Зачем Следственному комитету понадобились "рассекреченные материалы ФСБ" о финских лагерях в Карелии?
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 5
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»