Власти Петрозаводска потратят почти 5 млн рублей на замену пешеходных ограждений на Чапаева

Администрация Петрозаводска заключила контракты на замену ограждений, установку светофоров и остановочных пунктов, сообщается на сайте городской мэрии.

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" подрядная организация ООО "СК Дорстрой" установит в Петрозаводске четыре светофорных объекта: на улице Генерала Фролова (в районе домов № 9 и № 14), на пересечении улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова, на пешеходном переходе на набережной Варкауса (в районе пересечения с Московской улицей) и на Ключевой улице (в районе пересечения с улицей Сусанина). Стоимость работ составит порядка 18,5 млн рублей.

Подрядная организация ООО "ТОР" заменит пешеходные ограждения на улице Чапаева. Средства выделены из республиканского бюджета, стоимость работ – 4,7 млн рублей.

Муниципальный контракт на поставку и монтаж 20 павильонов ожидания общественного транспорта заключён с ООО "СтройИндустрия-С". Стоимость работ составляет 2,3 млн рублей. Средства также выделены из регионального бюджета.