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Власти Петрозаводска пожаловались на управляющие компании в прокуратуру за медленную подготовку к зиме

Новости. Общество
14:30, 17 Августа 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Готовность жилфонда Петрозаводска к предстоящему отопительному периоду составляет 84 процента, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в администрации города состоялось заседание штаба по подготовке и проведению отопительного периода.

Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил, что на сегодняшний день жилой фонд готов к отопительному сезону на 84 %. Большинство управляющих организаций мероприятия по подготовке к предстоящей зиме ведут в графике. Некоторые из них уже завершили все работы.

Однако есть и компании, которые значительно отстают от графика, среди них ООО "Проспект-Сервис", ООО "УК-Проспект", ООО "МКС-Петрозаводск" и другие.

Управляющим организациям, выполняющим профилактические мероприятия с отставанием, направлены уведомления о необходимости ускорить работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Кроме того, в прокуратуру направлено информационное письмо со списком указанных компаний для принятия мер.

Завершить подготовку жилфонда необходимо до 1 сентября.

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Комментарии

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zanoza
2020-08-17 15:01:39
Промывка и опрессовка в жилых домах, это ещё не вся подготовка к отопительному сезону, больше беспокоит готовность городских отопительных трасс, которые еле дышат и проложены ещё при СССР. Но мы Стелы устанавливаем за 85 млн. рублей, а коммунальная инфраструктура города подождёт и поработает ещё на честном слове, хорошо что умели раньше всё строить и прокладывать практически на века.
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