Власти Петрозаводска пожаловались на управляющие компании в прокуратуру за медленную подготовку к зиме

Готовность жилфонда Петрозаводска к предстоящему отопительному периоду составляет 84 процента, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в администрации города состоялось заседание штаба по подготовке и проведению отопительного периода.

Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил, что на сегодняшний день жилой фонд готов к отопительному сезону на 84 %. Большинство управляющих организаций мероприятия по подготовке к предстоящей зиме ведут в графике. Некоторые из них уже завершили все работы.

Однако есть и компании, которые значительно отстают от графика, среди них ООО "Проспект-Сервис", ООО "УК-Проспект", ООО "МКС-Петрозаводск" и другие.

Управляющим организациям, выполняющим профилактические мероприятия с отставанием, направлены уведомления о необходимости ускорить работы по подготовке к предстоящему отопительному периоду. Кроме того, в прокуратуру направлено информационное письмо со списком указанных компаний для принятия мер.

Завершить подготовку жилфонда необходимо до 1 сентября.