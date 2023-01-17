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Власти Петрозаводска предъявили претензии к подрядчику по ремонту «Юности», но он не выходит на связь

Новости. Общество
15:22, 18 Января 2023
фото: © Максим Берштейн

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Администрация Петрозаводска собирается расторгнуть контракт со строительной фирмой «Спорт инжиниринг», к которой возникли претензии из-за ремонта стадиона «Юность».

Об этом сообщила сегодня в парламенте Карелии заместитель мэра города Наталья Кармазина.

По ее словам, претензии вызвало качество ремонта беговых дорожек. Администрация города отказалась оплачивать эти работы. Кроме того, власти не станут платить за другую часть работ, которые были приняты, но документально неправильно оформлены. Общая сумма, сэкономленных таким образом денег, составила около 23 млн рублей.

По словам Кармазиной, администрация пыталась урегулировать эти вопросы со «Спорт инжинирингом», но компания не выходит на связь. Контракт с ней будет расторгнут, а оставшиеся деньги пойдут на переделку беговых дорожек после заключения контракта с другой подрядной организацией. Это произойдет не раньше весны.

Как сообщалось ранее, в ходе реконструкции стадиона «Юноcть» вспыхнул конфликт, который завершился смещением со своего поста руководителя спортивной школы № 7 Дениса Семенова. Он не пожелал принимать спорные работы.

Позже выяснилось, что новые беговые дорожки стадиона придется переделывать из-за ошибок при реконструкции. Министр образования Карелии Роман Голубев пообещал, что подрядчик устранит недостатки по гарантии.

Министерство финансов Карелии и Контрольно-счетная палата Петрозаводска проверят эффективность расходования бюджетных денег на реконструкцию стадиона.

Кроме того, оказалось, что компания «Спорт инжиниринг» была включена в реестр недобросовестных поставщиков по заявлению антимонопольной службы, но не в Карелии, а в Крыму.

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