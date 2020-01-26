Власти Петрозаводска предлагают горожанам отказаться от услуг нерадивых управляющих компаний

Администрация города инициирует работу по переизбранию управляющих организаций в домах, где регулярно находят повторные замечания по их содержанию.

За прошлую неделю «Служба заказчика» провела 362 проверки многоквартирных домов и выявила в общей сложности 122 нарушения, сообщили в мэрии. Повторные нарушения были обнаружены в домах, которые обслуживают управляющие компании "Территория" и "Жилой Дом +". Большинство вопросов к управляющим организациям вновь связаны с электрическими сетями.

"Как и на прошлой неделе, основные нарушения – это отсутствие лампочек, освещения, скрутки, открытые кабельные шкафы. Просьба обратить на это особое внимание, – сказал на заседании штаба по проведению отопительного сезона сообщил руководитель учреждения Вячеслав Пухач. - На этой неделе упор будет сделан на проверку уборки снега и подсыпки дворовых территорий".

По словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлии Мизинковой, в домах, в которых регулярно находят повторные замечания по содержанию, будет инициирована работа по переизбранию управляющих организаций.

"Ранее такая работа уже проводилась и дала очень хорошие результаты", - отметила Юлия Мизинкова.

Также к управляющим организациям обратился главный инженер Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" ОАО "ТГК-1" Василий Карпов. Он сообщил, что по городу наблюдается завышение температуры обратной сетевой воды в централизованной системе отопления. Перепады могут нарушить теплоснабжение. С учётом обновлённой информации комиссия при администрации проведёт дополнительную работу по этой проблеме, сообщили в мэрии.

Ранее в администрации Петрозаводска признали, что дворы города не убирают от наледи.