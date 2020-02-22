Власти Петрозаводска предложат аннулировать договор аренды под строительство мототрассы в парке "Каменный бор"

Депутаты Петросовета и активисты, протестующие против вырубки парка в районе Ключевского карьера, объединят свои усилия ради его защиты.

В минувшую пятницу депутаты городского совета Петрозаводска встретились с жителями Ключевой, протестующими против вырубки деревьев на территории парка "Каменный бор".

По словам депутата Петросовета Екатерины Реутовой, главным итогом встречи стало решение об объединении усилий общественников и депутатов в борьбе за спасение парка.

- Сегодня мы убедились, что у нас с защитниками "Каменного бора" общие цели и мы разговариваем на одном языке. Нас одинаково не устраивает то, что на территории парка было санкционировано возведение мотоспортивного комплекса, поэтому мы договорились о координации наших действий и уже в начале следующей недели проведем встречу с защитниками парка в городском совете, на которую обязательно пригласим представителей городской администрации.

На сегодняшний день в соответствии с местным законодательством землей на территории Петрозаводска распоряжаются республиканские власти. Это значит, что окончательное решение в судьбе "Каменного бора" остается за правительством Карелии. Но это не значит, что городской совет и администрация Петрозаводска ничего не могут сделать.

Депутаты уже предварительно обсуждали данный вопрос с представителями мэрии. Нас заверили, что администрация города категорически против застройки любых парков в том числе «Каменного бора» и что власти Петрозаводска не станут выдавать никаких разрешений на проведение там каких-либо работ.

После встречи с представителями общественности мы вместе обратимся к республиканским властям с соответствующим запросом и предложим найти возможность аннулировать договор аренды земельного участка с застройщиком, который возводит мотоспортивный комплекс на территории парка "Каменный бор", - заявила депутат.

Подробнее читайте здесь.