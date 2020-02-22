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Власти Петрозаводска предложат аннулировать договор аренды под строительство мототрассы в парке "Каменный бор"

Новости. Общество
17:43, 22 Февраля 2020
фото: "Республика"/ Любовь Козлова
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Депутаты Петросовета и активисты, протестующие против вырубки парка в районе Ключевского карьера, объединят свои усилия ради его защиты.

В минувшую пятницу депутаты городского совета Петрозаводска встретились с жителями Ключевой, протестующими против вырубки деревьев на территории парка "Каменный бор".

По словам депутата Петросовета Екатерины Реутовой, главным итогом встречи стало решение об объединении усилий общественников и депутатов в борьбе за спасение парка.

- Сегодня мы убедились, что у нас с защитниками "Каменного бора" общие цели и мы разговариваем на одном языке. Нас одинаково не устраивает то, что на территории парка было санкционировано возведение мотоспортивного комплекса, поэтому мы договорились о координации наших действий и уже в начале следующей недели проведем встречу с защитниками парка в городском совете, на которую обязательно пригласим представителей городской администрации.

На сегодняшний день в соответствии с местным законодательством землей на территории Петрозаводска распоряжаются республиканские власти. Это значит, что окончательное решение в судьбе "Каменного бора" остается за правительством Карелии. Но это не значит, что городской совет и администрация Петрозаводска ничего не могут сделать.

Депутаты уже предварительно обсуждали данный вопрос с представителями мэрии. Нас заверили, что администрация города категорически против застройки любых парков в том числе «Каменного бора» и что власти Петрозаводска не станут выдавать никаких разрешений на проведение там каких-либо работ.

После встречи с представителями общественности мы вместе обратимся к республиканским властям с соответствующим запросом и предложим найти возможность аннулировать договор аренды земельного участка с застройщиком, который возводит мотоспортивный комплекс на территории парка "Каменный бор", - заявила депутат.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-22 21:08:44
Хватит ныть. Идет неизбежный процесс освоения городской территории. Лучше бы принесли по лопате земли и засыпали карьер с водой, где люди тонут каждый год.
ни фига себе
2020-02-22 20:07:32
…..….значит опять корень всех бед в республиканской власти . " " Приставы" решили растащить всё что не приколочено и срубить себе бабло .
Вася
2020-02-22 19:58:28
«Жизнь постоянно ставит перед нами новые вызовы, новые непростые задачи, и над их решением нам ещё предстоит напряженно работать. Времени на раскачку нет»
Вася
2020-02-22 19:50:47

Внезапный приступ патриотизма
goo
2020-02-22 19:45:23
Бекелев, Стрельников, Дудырина и Мизинкова как минимум должны заняться посадкой на месте вырубленных деревьев в количестве 800 шт, по 200 на человека.
Leopol'd
2020-02-22 18:04:39
Федерация не в курсе о мотокомплексе, плюс по их мнению место малопригодно для мотоспорта. Так что похоже мотоциклы тут на последнем месте...
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