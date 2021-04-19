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Власти Петрозаводска приглашают жителей на уборку города

Новости. Общество
16:55, 20 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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На этой неделе пройдёт сразу несколько экологических акций в разных районах карельской столицы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска приглашает неравнодушных горожан принять участие в грядущих мероприятиях по уборке общественных территорий и формовке расположенных на них растений. Ближайшая экологическая акция состоится уже в среду, 21 апреля, в парке Победы в 17.00.

Участников обеспечат перчатками и мешками для мусора. Также специалисты традиционно проведут предварительный мастер-класс по санитарной обрезке ветвей.

22 апреля в 15.30 уборка мусора и формовка растений пройдёт в парке Железнодорожников, 23 апреля в 17.00 – в парке Ямка. Ещё одна экоакция по расчистке территории состоится 23 апреля в 11.00 на Сортавальском бульваре.

24 апреля в рамках Всероссийского субботника мероприятия при поддержке администрации проведут ещё в нескольких районах города. В 11.00 акция по уборке стартует на аллее Отцов на Ключевой, в 12.00 в парках Беличий Остров, 50-летия Пионерской Организации и Якорном, а также возле средней школы № 3 (ул. Антонова, д. 10А). В 15.00 субботник начнётся в районе дома № 40 на Октябрьском проспекте, а в 16.00 – у дома № 15 на Бесовецкой улице.

Кроме того, администрация предлагает жителям города самим стать инициаторами и организаторами субботников на общественных территориях карельской столицы. Выбрать можно любой объект внешнего благоустройства. Для этого необходимо подать заявку на электронную почту: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. В ней нужно указать контактное лицо, его телефон для связи, территорию, которую планируется очистить от мусора, а также отметить необходимость предоставления мешков и перчаток.

Вывоз мусора после субботников с дворовых территорий и территорий при различных учреждениях обеспечивают управляющие организации и лица, ответственные за содержание.

При проведении экологических акций администрация призывает горожан и организации не складировать старые покрышки и строительный мусор на контейнерных площадках и в отсеках для габаритного мусора. Также напоминаем, что отслужившие свой срок автомобильные шины у физических лиц принимает ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: Вытегорское шоссе, д. 82 (проходная у проезда Тидена).

Предприятиям для утилизации строительных, опасных и других отходов необходимо заключить контракты с операторами, осуществляющими вывоз мусора. Складирование таких отходов в местах, не предназначенных для этого, относится к административным правонарушениям.

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