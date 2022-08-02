Власти Петрозаводска призвали собственников убрать незаконно установленные терминал и контейнер

Администрация призывает владельцев добровольно до 30 августа демонтировать незаконно установленные объекты в Октябрьском районе и в центре Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска просит владельцев терминала на Октябрьском проспекте и контейнера у дома №1 на улице Свердлова убрать конструкции.

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 30 августа.