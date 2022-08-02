Власти Петрозаводска призвали собственников убрать незаконно установленные терминал и контейнер

Администрация призывает владельцев добровольно до 30 августа демонтировать незаконно установленные объекты в Октябрьском районе и в центре Петрозаводска.
Администрация Петрозаводска просит владельцев терминала на Октябрьском проспекте и контейнера у дома №1 на улице Свердлова убрать конструкции.
Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 30 августа.
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