Власти Петрозаводска призвали владельцев убрать гаражи

Сносу подлежат объекты в районе дома № 35 по Балтийской улице.
Администрация Петрозаводска в официальном паблике призвала владельцев демонтировать незаконно установленные нестационарные объекты в Петрозаводске.
Как подчеркнули в источнике, добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 12 февраля.
Сносу подлежат объекты, расположенные в районе дома № 35 по Балтийской улице.
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