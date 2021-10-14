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Власти Петрозаводска призывают горожан не выкидывать шины на помойку, а отвозить на утилизацию

Новости. Общество
18:00, 14 Октября 2021
фото: © Николай Никитин/ТАСС, архив

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Петрозаводчане могут бесплатно сдать на утилизацию старые шины, сообщили в администрации города.

В преддверии сезонной замены авторезины администрация напоминает горожанам о запрете выброса шин в контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Также не допускается складирование старых покрышек на общественных территориях и в лесополосе. Это способствует появлению в городе несанкционированных свалок. Такие факты квалифицируются как административное правонарушение.

Сдать авторезину в Петрозаводске можно в специальный пункт приема. Он размещен на территории производственной базы ПМУП «Автоспецтранс» по адресу: Вытегорское шоссе, д. 82 (проходная у проезда Тидена). Пункт работает ежедневно с 9.00 до 17.00. У одного человека (физического лица) муниципальное предприятие бесплатно примет до четырех шин.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 57-18-89.

Администрация призывает жителей ответственно относиться к вопросам экологической безопасности и чистоты городских территорий. Авторезина требует специальной утилизации.

Помимо покрышек, в перечень ТКО не входят стройматериалы и мусор, образующийся при спиле деревьев и кустарников, покосе травы и уборке двора. На вывоз таких отходов необходимо заключить договор с любым перевозчиком, обладающим соответствующей лицензией. Телефон регионального оператора для справок - ООО «Автоспецтранс»: 8 (8142)28-28-14.

Напомним, что баки, установленные на контейнерных площадках города, предназначены для мусора, который образуется в жилых или офисных помещениях в процессе их использования, а также товаров, утративших свои потребительские свойства. Это пищевые отходы, упаковка, бумага, мелкие бытовые предметы, стеклянный лом, текстильные изделия и обувь, игрушки и т.д.

К крупногабаритным отходам, который вывозит оператор, относятся мебель, бытовая техника и другие предметы, размер которых не позволяет складировать их в контейнерах. Такой мусор следует оставлять в бункерах или специально отведённых для этого отсеках, расположенных на территории контейнерных площадок.

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Комментарии

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Александр
2021-10-14 18:22:19
Любой мусор является продуктом жизнедеятельности и мы платим за его вывоз.Если мы пойдем на поводу этой хитропопой конторы то скоро будем заключать дополнительные договора после переклейки обоев.Колеса должны собираться в каждом районе города бесплатно так же как батарейки и люминесцентные лампы -утилизацией и переработкой должно заниматься государство .Бизнес этим заниматься не будет.
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