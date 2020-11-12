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Власти Петрозаводска продают участок на Ключевой

Новости. Общество
18:40, 13 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Администрация столицы Карелии сообщает о продаже или предоставлении в аренду участка, расположенного на Нойбранденбургской улице.

О продаже на торгах участка на Ключевой сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

"Готовится предложение по предоставлению с торгов земельного участка с кадастровым номером 10:01:0180103:33, площадью 1244 кв. м. Он расположен на Нойбранденбургской улице на Ключевой", - говорится в заявлении городских властей.

Участок можно приобрести в аренду или в собственность.

Сообщается, что он может быть использован, в частности, для делового управления, общественного питания, обеспечения занятий спортом, размещения магазина, а также в иных целях. При этом владелец или арендатор должен учесть требования санитарных правил из-за расположения вблизи Городской поликлиники № 4.

Ранее мэрия показала, какую остановку сделала по просьбам жителей Петрозаводска.

 

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