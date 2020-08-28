Власти Петрозаводска продлили прием заявок от бизнеса, претендующего на субсидии из бюджета

Администрация Петрозаводска продлила прием заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства до 10 сентября 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэрии.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат предпринимателей, которые работают в определенных сферах бизнеса в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД). О каких затратах и видах деятельности идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".