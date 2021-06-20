Власти Петрозаводска продолжают «войну» с бизнесменами на торговых фургонах

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский пригрозил штрафом очередному владельцу торгового фургона, который решил припарковаться на газоне в районе улицы Ровио.

«Свято место пусто не бывает», — так Владимир Любарский прокомментировал желание очередных торговцев разместить свои объекты на газоне в районе улицы Ровио. Об этом глава Петрозаводска написал в соцсети

«Только в пятницу рассказывал об освобождении от незаконного торгового фургона газона на Ровио, 18. Но свято место, как известно, пусто не бывает. На следующий день газон бесцеремонно занял уже другой предприимчивый бизнесмен», — заявил мэр.

Напомним, накануне власти Петрозаводска отчитались, что незаконный ларек-фургон был удален с улицы Ровио. Однако вскоре на его место прибыл следующий торговец на колесах.

Любарский пригрозил нарушителям штрафом.

«На место оперативно отправил муниципальных инспекторов. Было зафиксировано правонарушение по части 21 статьи 2.14 ЗРК „Об административных правонарушениях“ — Размещение транспортных средств на озелененных территориях общего пользования. И хоть спустя некоторое время автомобиль покинул участок, материалы будут направлены в административную комиссию для принятия решения о наказании. Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — до тридцати тысяч рублей», — заявил глава Петрозаводска.

К посту в соцсети Любарский прикрепил скриншот видео, снятого камерой наружного наблюдения, на котором видно, что участок в настоящее время пустует.