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Власти Петрозаводска прокомментировали ход уплотнительной застройки на Старой Кукковке

Новости. Общество
16:08, 22 Мая 2020
фото: Галина Васильева / ВК
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Администрация Петрозаводска раскрыла детали уплотнительной застройки на Старой Кукковке, которая вызвала возмущение жителей города.

Мэрия Петрозаводска заявила, что ею было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу улица Мончегорской, дом 18. При этом, по информации администрации, участок не являлся муниципальной собственностью, а принадлежал физлицу. 

"Данный участок находится в собственности физического лица и был предоставлен им в аренду ООО "Специализированный застройщик Нова-Инвест"" для строительства многоквартирного дома", - сообщили в мэрии города.

Напомним, в петрозаводском районе Старая Кукковка идет строительство многоэтажного здания. Жителям улицы Мончегорская, где ведутся работы, мешает близость стройплощадки к их домам. В частности, людей беспокоит работающий над их головами кран. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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елпидифор
2020-05-22 16:21:45
Ребята из мэрии! А что, понятие генплана уже отсутствует и владелец земли, подрядчик, суб-субподрядчик может на арендованном (не в пожизненном пользовании) участке хоть космодром, хоть зверинец, хоть кладбище организовать? Так зачем же вы все нужны?
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