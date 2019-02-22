Власти Петрозаводска просят до праздника убрать ларек с остановки на Древлянке

Владельцу павильона на Лососинском шоссе необходимо убрать его до 8 марта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация карельской столицы предлагает владельцу самовольно установленного павильона, расположенного в районе здания № 25 по Лососинскому шоссе (остановка напротив ТЦ "Столица"), добровольно, своими силами и средствами до 8 марта произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.