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Новости. Общество
14:23, 26 Января 2018

Власти Петрозаводска просят горожан сообщать не только о сосульках на крыше, но и о мусоре на помойках

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Заявления в отношении предпринимателей и частных лиц, складирующих крупный мусор на контейнерных площадках ТБО, будут направляться в правоохранительные органы, заявили в мэрии Петрозаводска.

Об этом в ходе состоявшегося сегодня совещания, посвященного проблеме утилизации промышленных и строительных отходов, напомнила глава Петрозаводска.
На совещании отмечено, что муниципальные службы и сами горожане должны чаще фиксировать факты складирования строительных отходов (крупногабаритных фрагментов и обломков стройматериалов) на придомовых и общественных контейнерных площадках для сбора твердых бытовых отходов.

"Сотрудники Администрации города должны оперативно направлять заявления в полицию для принятия правоохранительными органами соответствующих мер в отношении нарушителей", - сказала Ирина Мирошник.

Для решения проблемы с утилизацией строительных и промышленных отходов, и вопроса со складированием накапливающегося мусора, муниципальная власть в рамках имеющихся полномочий будет активизировать сотрудничество с республиканскими органами власти, а также с региональными управлениями федеральных контрольно-надзорных ведомств, в частности Росприроднадзора и Роспотребнадзора, представителями правоохранительных органов.

В мэрии напомнили, в случае выявления размещения крупногабаритного и строительного мусора на контейнерных площадках для ТБО, представителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жильцам многоквартирных домов необходимо произвести фото или видеофиксацию этого факта, после чего следует направить заявление в адрес участкового оперуполномоченного полиции УМВД по Петрозаводску или сообщать в администрацию города.

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Комментарии

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елпидифор
2018-01-26 15:51:53
Фото - крайне неудачное: это обычные, пусть крупногабаритные бытовые отходы. А вот шкап! я бы такой стащил с помойки и отреставрировал - сказка!
кир
2018-01-26 15:10:27
Ремонтом квартир занимаются и легально , полулегально и совсем без контроля. Почему горожане должны оплачивать их бизнес? Где в отчетах документы об оплате вывоза строительного мусора на свалку? Как считаешь, Александр, который не надоел? :)
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