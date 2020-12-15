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Власти Петрозаводска просят не бросать шины на контейнерных площадках

Новости. Общество
17:40, 16 Декабря 2020
фото: © Столица на Онего
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В столице Карелии работает временный пункт приема отслуживших свой срок покрышек, сообщили в мэрии.

В администрации города отмечают, что за последнее время на контейнерных площадках существенно возросло количество выброшенных покрышек. При этом шины относятся к отходам четвертого класса опасности и требуют специального обращения и утилизации.

"Сейчас немалое количество отходов складируется в не предназначенных для этого местах, что ведёт к образованию стихийных свалок. Администрация призывает петрозаводчан ответственно относиться к чистоте и экологической безопасности города. В карельской столице действует временный пункт приёма авторезины от населения на производственной базе ПМУП "Автоспецтранс". Контейнер для сбора отслуживших свой срок покрышек установлен рядом со второй проходной предприятия (Вытегорское шоссе, д. 82)", - говорится в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, что подрядчики в Петрозаводске за год убрали 161 стихийную свалку мусора.

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Комментарии

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