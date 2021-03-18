Власти Петрозаводска просят продать им квартиры для сирот и обитателей "аварийки"

Администрация Петрозаводска приглашает физических и юридических лиц принять участие в аукционах по приобретению жилых помещений, которые предоставят детям-сиротам и обитателям аварийного жилья.

Администрация Петрозаводска объявила аукционы по приобретению благоустроенных жилищ. Власти закупают квартиры в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Проводятся 18 аукционов по приобретению жилых помещений для расселения "аварийки" (6 однокомнатных квартир общей площадью от 30,1 до 37,2 кв. м., 10 двухкомнатных квартир общей площадью от 35,2 до 55,5 кв. м., 2 трехкомнатные квартиры общей площадью 57,2 кв. м. и 57,4 кв. м.). Цена контракта рассчитана, исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения - 44 208 рублей.

Также проводятся 32 аукциона по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 кв. м., по которым срок окончания приема заявок продлен до 26 марта; и 21 аукцион по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 кв. м., по которым срок окончания приема заявок продлен до 5 апреля.

По информации мэрии, в карельской столице необходимо расселить 83 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Общая площадь их жилых помещений составляет 30 тысяч кв. метров. На данный момент расселены 182 квартиры общей площадью 8,2 тысяч кв. метров. Для детей-сирот в 2021 году администрация планирует приобрести 54 жилых помещения.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске чиновники не успевают приобретать жилье сиротам. Несколько сотен нуждающихся детей-сирот давно должны были справить новоселье, однако по-прежнему стоят в длинной очереди за ключами от квартир.