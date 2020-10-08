Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Строительная компания в Петрозаводске прокомментировала снос здания на Зареке 32
08.10.2020 16:05
Около 80 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за сутки 3
Сегодня 09:31
Сергей Безруков назвал спектакль Театра кукол Карелии лучшей постановкой по классике в России 2
08.10.2020 15:28
Правительство Карелии сообщило, как будет действовать в условиях обострения ситуации с коронавирусом 15
08.10.2020 14:24
Крысы в городе: фотограф показал "хвостатый Петрозаводск" (ВИДЕО) 10
08.10.2020 16:16

Власти Петрозаводска просят прокуратуру проверить транспортные предприятия города

Новости. Общество
10:54, 09 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

В мэрии провели совещание, темой которого стала неудовлетворительная работа городского транспорта, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

В совещании приняли участие исполняющего обязанности председателя Петросовета, представители прокуратуры, ГИБДД, Ространснадзора и фирм, осуществляющих перевозки на городских маршрутах.

Основной темой встречи стал вопрос неудовлетворительной работы транспортных компаний города. Председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, открывая совещание, отметил рост числа жалоб пассажиров на работу маршрутных автобусов.

Очередной всплеск недовольства фиксируется с конца весны, когда автобусы возобновили свою работу после карантина.

Всего с начала года сотрудники администрации провели почти полсотни плановых рейдов по контролю соблюдения расписания. По итогам таких выездов составлено более 150 актов. Территориальным органом Ространснадзора вынесено почти 100 постановлений. Общая сумма штрафов составляет 1,87 млн рублей.

"У нас и до коронавируса ситуация с транспортом была непростая, но после возобновления транспортного сообщения в мае, она стала еще сложнее. Мы понимаем, что у автотранспортных компаний есть свои сложности и по объективным, и по субъективным причинам, но страдают от всего этого жители Петрозаводска, которые требуют от нас исправить ситуацию", - заявил Андрей Бекелев.

По словам председателя комитета ЖКХ, петиция горожан, в которой содержится призыв наладить работу общественного транспорта, должна стать руководством к действию для всех заинтересованных сторон, поскольку она адекватно раскрывает ожидания и претензии пассажиров.

На сегодняшний день администрация Петрозаводска не обладает достаточными ресурсами и полномочиями, чтобы удовлетворить все запросы. Так, в городском бюджете предусмотрены средства на дотацию проезда в муниципальном транспорте. Но у города нет собственных средств ни на дотирование проезда в маршрутных автобусах, ни на обновление подвижного состава.

Без поддержки государства этих проблем не решить. Однако ситуация с общественным транспортом в Петрозаводске может измениться, поскольку на его работу обратили внимание республиканские власти.

"Не секрет, что правительство Карелия обсуждает вопрос реформирования всей транспортной отрасли. Прорабатываются планы по поддержке, субсидированию, обновлению подвижного состава. Недавно на совещании в Минтрансе республики были сделаны очень интересные предложения о привлечении серьезных инвестиций в сферу общественного транспорта Петрозаводска. Конечно, без поддержки республики, мы не сможем приступить к решению по-настоящему амбициозных задач. Поэтому мы будем рады помощи в развитии транспортной системы Петрозаводска", - заявил Андрей Бекелев.

Вместе с тем городская администрация намерена требовать от предприятий, осуществляющих перевозки на городских маршрутах, повышения качества оказываемых услуг и неукоснительного выполнения своих обязательств.

По итогам совещания было решено, что материалы, собранные сотрудниками администрации, будут направлены в городскую прокуратуру и в Ространснадзор для проведения дополнительных проверок и принятия необходимых мер реагирования.

В ходе совещания представителям автотранспортных предприятий было указано на необходимость неукоснительно соблюдать расписание движения и установленные маршруты, правила дорожного движения и существующие в связи с эпидемиологической ситуацией правила.

Кроме того, речь шла о необходимости установки и корректной работы онлайн-касс, отображения всех автобусов в приложении "Умный транспорт" и других актуальных вопросах, волнующих горожан и администрацию Петрозаводска. Представители фирм-перевозчиков в очередной раз заверили, что обозначенные проблемы будут устранены.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2020-10-09 13:31:21
Просят они . требовать то не пробовали , а для этого воровать не надо .
Юнипер
2020-10-09 13:18:37
а помните как ширшинские управленцы рулили?
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-09 12:51:51
Мэрия только из Кремля пинками заводится? сами 30 лет в городе не видели? Или сразу признаются в коррупции?
Chopper
2020-10-09 12:48:58
"Представители фирм-перевозчиков в очередной раз заверили, что обозначенные проблемы будут устранены." Ага, прям щас.
Водитель, выходя на линию, должен заплатить 7800 рублей владельцу автобуса за каждый день пользования этим самым "пазиком". Плюс на заправку нужно около 6000 руб. Плюс очередной штраф Ространснадзора раскидали на всех. Плюс санитайзер надо купить-повесить-заправить. Плюс домой ему после четырнадцатичасовой смены тысяч пять хочется привезти.
Будет ли он при таких условиях расписание соблюдать, делая рейсы в 22:00 с тремя пассажирами?
Предпринимательская деятельность - это деятельность, осуществляемая с целью извлечения прибыли, а не с целью удовлетворения нужд горожан. Пока в этой сфере "рулят" коммерсанты, нормального городского транспорта у нас не будет.
елпидифор
2020-10-09 11:43:23
Вот какую инфу прислали мне только что из города Владимира: троллейбус - 23 руб., автобус - 24 руб. Пенсионеры могут приобретать социальный проездной - 450 руб. Он действует на все троллейбусы и на большинство автобусов.
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-09 12:53:49
елпидифор, а Генка тогда на какие шиши будет угощать прокуроршу?
кир
2020-10-09 12:06:49
елпидифор, не наводи смуту. В автономии живёшь с районным коэффициентом.
zanoza
2020-10-09 11:42:02
"На сегодняшний день администрация Петрозаводска не обладает достаточными ресурсами и полномочиями, чтобы удовлетворить все запросы. Так, в городском бюджете предусмотрены средства на дотацию проезда в муниципальном транспорте. Но у города нет собственных средств ни на дотирование проезда в маршрутных автобусах, ни на обновление подвижного состава"
Другими словами, хотят забрать городской транспорт в республиканское введенье, давно уже республиканские власти имеют вид на этот кусок пирога.
Njkdez
2020-10-09 10:56:22
Может просто мирошник уволить?
ПлачУ и ПлАчу
2020-10-09 12:52:58
Njkdez, не просто, Володя Ульянов учил: "Одну уволишь - будет другая. Надо идти другим путем!"
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города
07.10.2020, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе

Аналитика

Сегодня 10:15
Капитал
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
Названы причины, почему стоит обратиться к высококвалифицированным специалистам "Фрау клиники" за женским здоровьем.
Капители обещают вернуть 3
Сегодня 09:50
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
Гинеколог Алексей Иванов: "Мы заинтересованы, чтобы женщины оперировались в Карелии"
05.10.2020 11:21
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на COVID-19 всего за 30 минут
01.10.2020 10:05
Вся аналитика

Чтиво

07.10.2020 11:05
Кофе со сливками
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками".
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
"Это было великое закрытие!" 13
02.10.2020 12:50
архив чтиво

Медиа

Компания "КСМ" ведёт строительство школы на 1350 мест: хроника 9-ти месяцев за 1,5 минуты
Сегодня 09:00
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»