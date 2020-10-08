Власти Петрозаводска просят прокуратуру проверить транспортные предприятия города

В мэрии провели совещание, темой которого стала неудовлетворительная работа городского транспорта, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

В совещании приняли участие исполняющего обязанности председателя Петросовета, представители прокуратуры, ГИБДД, Ространснадзора и фирм, осуществляющих перевозки на городских маршрутах.

Основной темой встречи стал вопрос неудовлетворительной работы транспортных компаний города. Председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, открывая совещание, отметил рост числа жалоб пассажиров на работу маршрутных автобусов.

Очередной всплеск недовольства фиксируется с конца весны, когда автобусы возобновили свою работу после карантина.

Всего с начала года сотрудники администрации провели почти полсотни плановых рейдов по контролю соблюдения расписания. По итогам таких выездов составлено более 150 актов. Территориальным органом Ространснадзора вынесено почти 100 постановлений. Общая сумма штрафов составляет 1,87 млн рублей.

"У нас и до коронавируса ситуация с транспортом была непростая, но после возобновления транспортного сообщения в мае, она стала еще сложнее. Мы понимаем, что у автотранспортных компаний есть свои сложности и по объективным, и по субъективным причинам, но страдают от всего этого жители Петрозаводска, которые требуют от нас исправить ситуацию", - заявил Андрей Бекелев.

По словам председателя комитета ЖКХ, петиция горожан, в которой содержится призыв наладить работу общественного транспорта, должна стать руководством к действию для всех заинтересованных сторон, поскольку она адекватно раскрывает ожидания и претензии пассажиров.

На сегодняшний день администрация Петрозаводска не обладает достаточными ресурсами и полномочиями, чтобы удовлетворить все запросы. Так, в городском бюджете предусмотрены средства на дотацию проезда в муниципальном транспорте. Но у города нет собственных средств ни на дотирование проезда в маршрутных автобусах, ни на обновление подвижного состава.

Без поддержки государства этих проблем не решить. Однако ситуация с общественным транспортом в Петрозаводске может измениться, поскольку на его работу обратили внимание республиканские власти.

"Не секрет, что правительство Карелия обсуждает вопрос реформирования всей транспортной отрасли. Прорабатываются планы по поддержке, субсидированию, обновлению подвижного состава. Недавно на совещании в Минтрансе республики были сделаны очень интересные предложения о привлечении серьезных инвестиций в сферу общественного транспорта Петрозаводска. Конечно, без поддержки республики, мы не сможем приступить к решению по-настоящему амбициозных задач. Поэтому мы будем рады помощи в развитии транспортной системы Петрозаводска", - заявил Андрей Бекелев.

Вместе с тем городская администрация намерена требовать от предприятий, осуществляющих перевозки на городских маршрутах, повышения качества оказываемых услуг и неукоснительного выполнения своих обязательств.

По итогам совещания было решено, что материалы, собранные сотрудниками администрации, будут направлены в городскую прокуратуру и в Ространснадзор для проведения дополнительных проверок и принятия необходимых мер реагирования.

В ходе совещания представителям автотранспортных предприятий было указано на необходимость неукоснительно соблюдать расписание движения и установленные маршруты, правила дорожного движения и существующие в связи с эпидемиологической ситуацией правила.

Кроме того, речь шла о необходимости установки и корректной работы онлайн-касс, отображения всех автобусов в приложении "Умный транспорт" и других актуальных вопросах, волнующих горожан и администрацию Петрозаводска. Представители фирм-перевозчиков в очередной раз заверили, что обозначенные проблемы будут устранены.