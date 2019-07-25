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Новости. Общество
11:07, 25 Июля 2019
фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска просят убрать гаражи на Древлянке до Дня ВДВ

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Владельцам гаражей на улице Березовая аллея необходимо убрать их до 2 августа, написано на сайте администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам самовольно установленных гаражей, расположенных на ул. Березовая аллея, у дома №31, своими силами и средствами в срок до 2 августа произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.

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Комментарии

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Матонен
2019-07-25 12:22:17
За это , народ только спасибо скажет городской администрации ! В каждом небольшом дворике стоят эти самопальные , заброшенный и уродливые сооружение...
zanoza
2019-07-25 11:39:34
Когда аварийные дома будете сносить с таким же усердием как эти гаражи?
кир
2019-07-25 11:57:09
zanoza, надоела. Отдохни от государственных дел. Прибралась бы в комнате. На шкафу пыль давно не вытирала. :)
Lana
2019-07-25 11:31:41
Когда уберете гаражи по бульвару Интернационалистов д.9?
елпидифор
2019-07-25 11:20:20
Вообще-то, день ВМФ 28 июля, а не 2 августа
zanoza
2019-07-25 11:38:50
елпидифор, а при чём здесь ВМФ, когда речь идёт о ВДВ :)
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