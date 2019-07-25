Власти Петрозаводска просят убрать гаражи на Древлянке до Дня ВДВ

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Владельцам гаражей на улице Березовая аллея необходимо убрать их до 2 августа, написано на сайте администрации Петрозаводска.
Администрация предлагает владельцам самовольно установленных гаражей, расположенных на ул. Березовая аллея, у дома №31, своими силами и средствами в срок до 2 августа произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.
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