Власти Петрозаводска проведут сегодня две экологические акции

Администрация карельской столицы сделала анонс двух экологических акций, запланированных на сегодняшний день.

Сегодня, 28 апреля, мэрия Петрозаводска организует два экологических мероприятия. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

С 16.00 до 16.30 в сквере Маршала Мерецкова пройдёт озеленение территории в рамках акции «Сад памяти».

С 17.00 до 18.00 состоится субботник в сквере Памяти Узников Концлагерей на Перевалке.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска убрали мусор в сквере Карельских Рун и в парке Патриот.