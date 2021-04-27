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Власти Петрозаводска проведут сегодня две экологические акции

Новости. Общество
10:58, 28 Апреля 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Администрация карельской столицы сделала анонс двух экологических акций, запланированных на сегодняшний день.

Сегодня, 28 апреля, мэрия Петрозаводска организует два экологических мероприятия. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

С 16.00 до 16.30 в сквере Маршала Мерецкова пройдёт озеленение территории в рамках акции «Сад памяти».

С 17.00 до 18.00 состоится субботник в сквере Памяти Узников Концлагерей на Перевалке. 

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска убрали мусор в сквере Карельских Рун и в парке Патриот.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
лорп
2021-04-28 11:49:05
Во-первых, я хочу идти на субботник в своём районе, а по сути этот субботник - бесплатный труд.
Во-вторых - я хотел бы, что бы мне оплачивали данную работу...
А, на халяву говорят и уксус сладок.
ВЛАСТЯМ - забудьте волшебное советское слово ХАЛЯВА!
Сегодня надо работать и каждому на своём месте. Я пенсионер и работаю на своём - дома.
off
2021-04-28 11:08:12
После гали и васи еще долго прибираться придется
Гость
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