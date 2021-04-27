Жители Петрозаводска убрали мусор в сквере Карельских Рун и в парке Патриот

В столице Карелии жители города провели уборку в сквере Карельских Рун и в парке Патриот.

27 апреля в сквере Карельских Рун состоялись экологические акции «Чистый Петрозаводск» и «Выходные в любимом парке». К ним присоединилось около полусотни участников, среди которых — специалисты администрации города, представители Петросовета, министерства национальной и региональной политики Карелии, общественной организации «Союз карельского народа», студенты Петрозаводского филиала ПГУПС и горожане. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В сквере убрали мусор, прошлогоднюю листву и сухую траву, а также выполнили санитарную обрезку кустарников. Организаторами акций выступили администрация Петрозаводска и министерство национальной и региональной политики Республики Карелия.

Также в этот день сотрудники национального парка «Водлозерский» провели уборку в парке Патриот на Древлянке.

Ранее сообщалось, как чиновники Минприроды Карелии собрали в парке Петрозаводска 20 мешков мусора