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Чиновники Минприроды Карелии собрали в парке Петрозаводска 20 мешков мусора (ФОТО)

Новости. Общество
18:00, 26 Апреля 2021
фото: © Минприроды Карелии
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Сотрудники Минприроды вышли на субботник и коренным образом улучшили экологическую ситуацию в Лососинском парке, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карелии 24 апреля вышли на субботник «Зеленая весна», проходивший по инициативе федерального неправительственного экологического фонда имени Владимира Вернадского. 

Местом уборки был выбран Лососинский парк в Петрозаводске, где энтузиасты собрали более 20 мешков мусора.

Вывоз собранного мусора взяло на себя ООО «Автоспецтранс».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Женька
2021-04-26 18:09:44
Ой, сколько их! Наконец то нашли себе применение!?! Молодцы!
А ежели все министерства вытащить на уборку города, будем как 45 лет назад, самой чистой столицей России...
театральный критик
2021-04-26 18:05:53
Молодцы.
Владимир11
2021-04-26 18:04:45
В Беличьем парке на Кукковке молодцы-школьники в выходные собрали мешки мусора, но вот вывезти некому!
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