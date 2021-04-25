Чиновники Минприроды Карелии собрали в парке Петрозаводска 20 мешков мусора (ФОТО)

Сотрудники Минприроды вышли на субботник и коренным образом улучшили экологическую ситуацию в Лососинском парке, сообщили в ведомстве.

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Карелии 24 апреля вышли на субботник «Зеленая весна», проходивший по инициативе федерального неправительственного экологического фонда имени Владимира Вернадского.

Местом уборки был выбран Лососинский парк в Петрозаводске, где энтузиасты собрали более 20 мешков мусора.

Вывоз собранного мусора взяло на себя ООО «Автоспецтранс».