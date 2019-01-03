15:22, 03 Января 2019
Власти Петрозаводска рассчитывают увеличить удовлетворенность населения их работой до 45%
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Администрация Петрозаводска назвала задачи муниципальной программы "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" на 2019 год.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов в сравнении с отчетным 2016 годом.
Увеличение в 2019 году удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа с 31% до 45% от числа опрошенных и, далее, сохранение показателя на достигнутом уровне.
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