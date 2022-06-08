Власти Петрозаводска рассказали, кто и где косит траву в городе

Работы по покосу травы ведут вдоль магистралей и на общественных территориях в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Мобильные бригады и специализированная техника выкашивают траву на газонах карельской столицы. ООО «Кондопожское ДРСУ» проводит эти работы вдоль магистралей. Подрядчик скосил траву на проспектах Карла Маркса, Ленина и Лесном, на улицах Шотмана и Пушкинской, а также на Лососинском шоссе и площади Древлянское Кольцо.

ООО «Городской комбинат благоустройства» проводит аналогичные работы в парках и скверах Петрозаводска.

Сотрудники предприятия выполнили покосы в скверах Вечный Огонь, Александровском и Петровском, на аллее Карельского Фронта, на бульварах Студенческом и Мариинском, на площадях Советской, Кирова и Гагарина, на Онежской набережной и в парке Победы.

Также подрядчик организует вывоз скошенной травы с общественных территорий.