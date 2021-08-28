Власти Петрозаводска рассказали о готовности жилфонда к отопительному сезону

Часть управляющих организаций полностью завершила все необходимые работы по подготовке к новому отопительному сезону, сообщили в администрации города.

Готовность к зиме, по данным управляющих организаций, составляет 95 %. Промывка систем выполнена на 96 %, опрессовка - на 90 %. По предоставленной в «Службу заказчика» информации, полностью готовы по всем видам работ многоквартирные дома под управлением ООО «21 Век», ООО «Район», ООО «Партнер», ООО «ГорсСлужба», ООО «УК Фирма Комфорт», ООО «Сфера управления», ООО «УК Жилой дом+», ООО УК «Территория», ООО «ОнегоСтройСервис» и ООО «Новый порядок». Об этом сообщил директор «Службы заказчика» Вячеслаа Пухач на заседании штаба по подготовке к отопительному сезону.

Среди отстающих управляющих организаций остаются ООО «Домоуправление», ООО «Благоустройство», ООО «КЭСКО» и др. Низкий процент выполнения по гидропневматической промывке и испытаниям внутридомовых систем центрального отопления у ООО «Карелия», ООО «НТУ», ООО «КОК», ООО «Ресурс» и др.

По компаниям, чьи предоставленные данные не совпадают с информацией ресурсоснабжающих организаций, начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова поручила направить обращение в надзорные органы.

Ранее прокуратура столицы Карелии предупредила руководителей «управляшек», не справляющихся с графиком подготовки к прохождению отопительного периода в городе.