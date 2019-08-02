Власти Петрозаводска разъяснили условия выплаты компенсаций за путевки в детские лагеря

Администрации Петрозаводска подготовила разъяснения об условиях выплаты и размерах компенсаций расходов жителей города на приобретение путевок в детские лагеря.

В этом году размер компенсаций составляет 15 тыс. рублей.

На эти деньги могут рассчитывать малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

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