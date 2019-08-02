11:27, 02 Августа 2019
Власти Петрозаводска разъяснили условия выплаты компенсаций за путевки в детские лагеря
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Администрации Петрозаводска подготовила разъяснения об условиях выплаты и размерах компенсаций расходов жителей города на приобретение путевок в детские лагеря.
В этом году размер компенсаций составляет 15 тыс. рублей.
На эти деньги могут рассчитывать малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".
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