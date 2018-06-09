Власти Петрозаводска решили приостановить движение троллейбуса №2

Троллейбусы Петрозаводска переходят на летнее расписание, сообщили в мэрии.

Режим работы изменится со следующей среды 13 июня.

"На летний период принято решение приостановить действие троллейбусного маршрута №2 в связи с его не востребованностью. Объявления об этом будут размещены в транспорте. Пассажиры могут пользоваться троллейбусами маршрутов №4 и №5", - отметили в мэрии.

По оценкам специалистов, освободившиеся троллейбусы будут перенаправлены на другие маршруты.