Власти Петрозаводска решили приостановить движение троллейбуса №2

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Троллейбусы Петрозаводска переходят на летнее расписание, сообщили в мэрии.
Режим работы изменится со следующей среды 13 июня.
"На летний период принято решение приостановить действие троллейбусного маршрута №2 в связи с его не востребованностью. Объявления об этом будут размещены в транспорте. Пассажиры могут пользоваться троллейбусами маршрутов №4 и №5", - отметили в мэрии.
По оценкам специалистов, освободившиеся троллейбусы будут перенаправлены на другие маршруты.
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