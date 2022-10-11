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Власти Петрозаводска с опозданием, но проложили детям безопасный путь к школе

Новости. Общество
17:30, 04 Ноября 2022
фото: © пресс-служба мэрии Петрозаводска

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На Кимасозерской улице, где располагаются школа №48 и детсад №114 «Лесовичок», завершили устройство тротуара, сообщил глава Петрозаводска.

В петрозаводском районе Перевалка, на Кимасозерской улице, где располагаются школа №48 и детский сад №114 «Лесовичок», завершили устройство тротуара. Об этом в соцсети рассказал глава города Владимир Любарский. 

«Обращений от жителей Перевалки поступало немало, особенно волновались родители детей, которые ходят из «Города солнца».
Изначально планировали оборудовать тротуар вдоль дома на противоположной стороне, но это было бы не совсем удобно юным пешеходам – пришлось бы переходить дорогу», - сообщил Любарский.

В итоге подрядчик - ИП Тимошенко – очистил территорию от растительности, выровнял поверхность и отсыпал дорожку. 

Напомним, «Столица на Онего» неоднократно обращала внимание властей на то, что дети ходят в школу и детсад, рискуя жизнью. 

Обустроить тротуар на Кимасозерской улице в мэрии города обещали в этом году. 

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