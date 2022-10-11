Детям придется ходить в школу по опасной дороге в Петрозаводске до тех пор, пока власти не выполнят обещания

Власти Петрозаводска снова перенесли сроки обустройства тротуара на Кимасозерской улице на Перевалке.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, асфальтированный тротуар и пешеходный переход на Кимасозерской улице в районе Перевалка появятся только в следующем году.



«Устройство асфальтированного тротуара вдоль дома № 9 по улице Софьи Ковалевской, а также оборудование нерегулированного пешеходного перехода на пересечении улиц Кимасозерской и Лобачевского запланировано на строительный период 2023 года», — говорится в сообщении мэрии карельской столицы.





Сейчас разрабатывается техническое задание на эти работы, добавили в городской администрации.

А пока чиновники напомнили, что в 2021 году для повышения безопасности на улице Кимасозерской были установлены искусственные неровности напротив здания школы № 48 и запрещена остановка вдоль проезда, по которому идут дети, а также смонтированы предупреждающие дорожные знаки.

Ранее «Столица на Онего» сообщала, что власти города не выполнили обещание к 2022 году обустрорить тротуар и пешеходный переход, и теперь воспитанники школы № 48 и детского сада «Лесовичок», рискуя жизнью, вынуждены ходить по проезжей части.