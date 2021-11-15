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Власти Петрозаводска сделали заявление по поводу опасных сосулек

Новости. Общество
10:51, 06 Декабря 2021
фото: pixabay.com / 5598375

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Администрация столицы Карелии призвала организации провести очистку крыш от образовавшейся на них наледи.

Мэрия Петрозаводска напомнила организациям о необходимости очистки кровель, козырьков подъездов и навесов от снега и наледи. Несвоевременно проведенные работы создают угрозу жизни и здоровью горожан, а также имуществу, сообщили в администрации. Управляющие компании, товарищества собственников жилья, владельцы и арендаторы нежилых помещений, а также граждане, имеющие в собственности индивидуальные дома, обязаны непрерывно следить за состоянием своих строений и подведомственных зданий, рассказали в пресс-центре администрации.

В мэрии сообщили, что при проведении высотных работ обязательно использование страховочного снаряжения. Также при очистке кровель должны быть выставлены ограждения для безопасности пешеходов. Специалист, ответственный за уборку, обязан находиться рядом с зоной сброса снега. До момента очистки крыши, при скоплении на ней снега, появлении сосулек, необходимо оградить опасные участки, установить предупреждающие таблички. Пешеходам и водителям следует избегать места проведения таких работ.

Для обеспечения беспрепятственного движения пешеходов и проезда транспорта экстренных служб руководителям организаций следует усилить контроль за содержанием дворов, очистке от снега придомовых территорий и посыпке их противогололёдными материалами. Помимо этого, во избежание аварий на инженерных системах, необходимо закрыть выходы на кровли, входы в подвальные и чердачные помещения, помещения электрощитовых, тепловых и водомерных узлов.

Напомним, весной этого года упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска.

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