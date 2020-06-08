Власти Петрозаводска сделали замечания подрядчику, некачественно отремонтировавшему лестницы

По итогам инспектирования подрядчику предъявлены замечания, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По итогам проверки выявлено несколько замечаний. Так, в месте работ на улице Фрунзе не установлены информационные аншлаги и ограждения, а на лестнице, строящейся на Вольной улице, нет опалубки.

Также специалисты проверили качество ремонта лестничного спуска на Пушкинской улице: здесь работы выполняются в соответствии с проектом, без замечаний.

Помимо данных объектов, подрядчик уже приступил к ремонту спуска в районе улицы Ровио, 16 а.

В соответствии с муниципальным контрактом ООО "Свой дом" обновит в Петрозаводске восемь лестничных маршей: на Вольной и Пушкинской улицах, Карельском проспекте, улицах Ровио, Фрунзе и Кузьмина, в районе дома № 43 на проспекте Александра Невского и на Лососинской набережной.