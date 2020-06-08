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Власти Петрозаводска сделали замечания подрядчику, некачественно отремонтировавшему лестницы

Новости. Общество
16:05, 08 Июня 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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По итогам инспектирования подрядчику предъявлены замечания, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По итогам проверки выявлено несколько замечаний. Так, в месте работ на улице Фрунзе не установлены информационные аншлаги и ограждения, а на лестнице, строящейся на Вольной улице, нет опалубки.

Также специалисты проверили качество ремонта лестничного спуска на Пушкинской улице: здесь работы выполняются в соответствии с проектом, без замечаний.

Помимо данных объектов, подрядчик уже приступил к ремонту спуска в районе улицы Ровио, 16 а. 

В соответствии с муниципальным контрактом ООО "Свой дом" обновит в Петрозаводске восемь лестничных маршей: на Вольной и Пушкинской улицах, Карельском проспекте, улицах Ровио, Фрунзе и Кузьмина, в районе дома № 43 на проспекте Александра Невского и на Лососинской набережной.

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Комментарии

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drug
2020-06-08 18:11:11
ООО Свой дом, наверно правильно написать "своя - нужная фирма".
Разве не данная фирма постоянно работает в городской администрации - 12 контрактов на 69 428 681 руб.
А разве директор фирмы не связан с кем то из администрации ? нет - а точно из депутатского совета ?
кир
2020-06-08 16:08:20
Не так. Заставили переделать согласно подписанному контракту.
Гость
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