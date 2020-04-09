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Власти Петрозаводска сообщили, куда увезут демонтированное "Дерево дружбы"

Новости. Общество
16:12, 10 Апреля 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Сегодня в Петрозаводске начался демонтаж памятного знака "Дерево дружбы".

По заверениям мэрии, летом обновленный памятник займет свое место на набережной Онежского озера.

"Демонтаж памятного знака "Дерево дружбы" будет произведен в рамках муниципального контракта на выполнение работ по изготовлению и установке стелы "Город воинской славы" с транспортировкой до места хранения, - сообщили власти. - Хранение памятного знака "Дерево дружбы" будет осуществляться на заводе "Петрозаводскмаш".

После проведения восстановительных работ памятный знак "Дерево дружбы" будет установлен на набережной Онежского озера в Парке Победы, значится в сообщении администрации города.

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы. Они назвали недопустимым размещение одного памятника на месте другого, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

Фоторепортаж сноса "Дерева дружбы" смотрите здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
DrBoroda
2020-04-10 18:24:08
На металлолом... Прага, Конев, Польша, прибалтика (пишу с строчной) нАШИ ДРУЗЬЯ- АРМИЯ И ФЛОТ!!!
Chel
2020-04-10 17:47:13
Дерево - в топку (переплавку).
кир
2020-04-10 16:41:52
Нет дружбы. Она "расцвела", когда при П.Сепсякове городские чиновники, их жёны и любовницы валом повалили за границу на казенные деньги за покупками и развлечениями. :)
Вирус считает, что было, то прошло. Жизнь переформатировать надо. Дерево сдать в утиль.
новый
2020-04-10 16:28:35
Дерево дружбы со странами НАТО. Боря алкаш развалил СССР и продал все народное достояния за американские окорочка.
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