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Власти Петрозаводска способны планировать будущее города на 30 лет вперед, считает Мирошник

Новости. Общество
16:40, 03 Апреля 2021
фото: © Лиля Кончакова/"Республика"
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Администрация Петрозаводска выполнила задачи, считавшиеся "фантастическими" несколько лет назад, и теперь готова выполнить еще более амбициозные планы на ближайшие 25-30 лет.

Об этом в интервью телеканалу "Ника плюс" заявила глава города Ирина Мирошник, подводя промежуточные итоги реализации Стратегии социально-экономического развития Петрозаводска, рассчитанной до 2025 года.

"В 2015 году, когда разрабатывалась Стратегия...нам казалось фантастическим выполнение этих задач, но совершенно правильно ставить амбициозные задачи... Тогда это казалось нереалистичным, но сегодня мы получили достойное  финансирование на реализацию всех этих проектов, и мы можем уже проектировать более сложные задачи на перспективу не только 2025 года, но и, я думаю, что на ближайшие 25-30 лет", - сказала Мирошник.

 

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Комментарии

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Вася
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опять селфи?.
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