Власти Петрозаводска стали реже платить автовладельцам за ущерб от ДТП из-за плохих дорог

Автовладельцам в Петрозаводске стало труднее добиваться взыскания компенсаций за ущерб от ДТП, произошедших из-за плохого состояния городских дорог по вине администрации города.

Это следует из статистики судебных решений, вынесенных в прошлом году по искам автовладельцев. Данные приведены в докладе главы Петрозаводска Ирины Мирошник о работе администрации за 2020 год.

"По сравнению с 2019 годом существенно снизился объем взысканных судом денежных средств в счет компенсации понесенных убытков физическими и юридическими лицами в результате ДТП. В 2020 году объем удовлетворенных исковых требований – 31,44% от заявленных исковых требований (2019 год – 56,8%)", - говорится в документе.

Как власти доказывают свою невиновность, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".