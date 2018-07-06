Власти Петрозаводска требуют снести гаражи на Старой Кукковке

Владельцам гаражей по улице Сосновая необходимо освободить незаконно занятый земельный участок, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцам двух самовольно установленных гаражей, расположенных в районе дома №16 по адресу ул. Сосновая добровольно, своими силами и средствами в срок до 19 июля произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.