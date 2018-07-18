Власти Петрозаводска требуют снести хозпостройки в Пятом поселке

Владельцам хозяйственных построек на улице Пограничной необходимо снести их, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска предлагаем владельцам четырех незаконно установленных хозяйственных построек, расположенных в районе дома № 54 по ул. Пограничной, добровольно, своими силами и средствами до 1 августа освободить незаконно занятый земельный участок.