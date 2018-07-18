Власти Петрозаводска требуют снести хозпостройки в Пятом поселке

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Владельцам хозяйственных построек на улице Пограничной необходимо снести их, сообщили в администрации Петрозаводска.
Администрация Петрозаводска предлагаем владельцам четырех незаконно установленных хозяйственных построек, расположенных в районе дома № 54 по ул. Пограничной, добровольно, своими силами и средствами до 1 августа освободить незаконно занятый земельный участок.
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