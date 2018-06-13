Власти Петрозаводска устроят детям "необычное летнее приключение"

Праздник "Необычное летнее приключение" для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Администрация столицы Карелии приглашает семьи с детьми, в том числе с особыми детьми, в воскресный день 17 июня посетить праздничное мероприятие, где ребят ждут удивительная программа и веселые развлечения.

Праздник "Необычное летнее приключение" для детей с ограниченными возможностями здоровья будет проходить 17 июня с 12 до 14 часов на площадке ТРК "Лотос-Плаза" (около аттракциона "Колесо обозрения").

Мероприятие проведут администрация города и реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" при участии спонсоров.

Во время праздника для ребят при непосредственной помощи волонтеров будут организованы различные мастер-классы (роспись пряничков, поделки из синельной проволоки и фетра и др.), спортивные и развлекательные мероприятия - эстафеты, конкурсы, шоу мыльных пузырей.