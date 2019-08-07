Подписаться
Новости. Политика
11:29, 07 Августа 2019
фото: @ "Столица на Онего", Администрация Петрозаводского городского округа

Власти Петрозаводска увеличат финансирование перевода вечерней школы в общеобразовательную 

Загрузка...

В Петрозаводске заканчивается ремонт и переоборудование в здании бывшей вечерней школы, которая с 1 сентября будет работать как общеобразовательная.   

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель городского совета Геннадий Боднарчук накануне посетили здание бывшей вечерней школы на Кукковке, которая с 1 сентября начнет работать как общеобразовательная. В настоящее время здесь завершаются ремонтные работы. Уже сделан ремонт инженерных сетей - холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения. Сейчас ведутся отделочные работы помещений начальной школы, столовой, пищеблока и санузлов. Параллельно силами образовательной организации проводятся работы по благоустройству школьной территории за счет дополнительно привлеченных внебюджетных источников. Кроме того, закупаются учебники, приобретается необходимое оборудование и мебель.

Планируется, что с 1 сентября средняя школа № 26 откроет свои двери для учащихся трех первых классов, также здесь будут учиться школьники среднего звена – до 8 класса включительно, частично останутся и те, кто получали образование в вечернее время. Всего в школе в этом учебном году будет занято около 300 мест. В перспективе, в ближайшие 2-3 года здесь смогут обучаться 800 школьников. В основном, это будут дети с Кукковки и Ключевой.

По словам директора нового образовательного учреждения Марины Осиевой, школа уже сейчас востребована у жителей Кукковки. Только в первые классы подано около ста заявлений.

Как рассказала Ирина Мирошник, эта школа работала в режиме вечерней 18 лет, но с учетом демографической ситуации, ее нецелесообразно было и далее использовать только для такой формы обучения.

"Школа была загружена не на полную мощность, - пояснила Ирина Мирошник. - Около 200 детей обучались в здании, которое по проекту предназначено для 920 человек. В условиях развития демографической ситуации в Петрозаводске было крайне нецелесообразно использовать не по назначению такие большие специализированные помещения. Поэтому и было принято решено о перепрофилировании школы в общеобразовательную".

На ремонт и переоборудование здания школы было выделено 25 миллионов рублей, однако в процессе работ выяснилось, что потребуются дополнительные средства в размере 2,5 млн рублей.

Как сообщил Геннадий Боднарчук, уже объявлено решение о созыве внеочередной сессии горсовета, на которой депутаты будут рассматривать возможность выделения этих денег.

"Мы рассмотрим этот вопрос, я думаю, что он решится положительно, так как мы видим, что школа востребована. Даже бывшие выпускники этой школы готовы помогать в ее восстановлении. Сейчас у этого учебного заведения начнется вторая жизнь, и это хорошая практика для города".

Подрядчик заверил представителей городской власти, что все работы будут сделаны в срок – до 26 августа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-08-07 11:38:54
Есть разные в мире пути и дороги:
Широкие - в пропасть, узкие - к Богу.
Узких бы мне найти дорог -
Кто бы мне в этом помог?
Учиться, как душу спасать свою,
В духовную школу учиться пойду.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.08.2019, 21:20
ФОТО: Грудь Насти Каменских не поместилась в тесный купальник
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
31.07.2019, 12:30
ФОТО: Журналист из Германии был шокирован состоянием и сервисом в аэропорту Петрозаводска
31.07.2019, 12:27
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
01.08.2019, 13:29
Очень странные дела Питкярантского района

Аналитика

06.08.2019 10:00
Капитал
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
У холдинга вновь появился шанс на звание флагмана Карелии в лесозаготовительной отрасли.
Побег от токсичного актива 11
05.08.2019 11:00
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 11
01.08.2019 16:49
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 14
01.08.2019 13:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 6
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
06.08.2019 16:23
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»