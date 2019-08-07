Власти Петрозаводска увеличат финансирование перевода вечерней школы в общеобразовательную 

В Петрозаводске заканчивается ремонт и переоборудование в здании бывшей вечерней школы, которая с 1 сентября будет работать как общеобразовательная.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель городского совета Геннадий Боднарчук накануне посетили здание бывшей вечерней школы на Кукковке, которая с 1 сентября начнет работать как общеобразовательная. В настоящее время здесь завершаются ремонтные работы. Уже сделан ремонт инженерных сетей - холодного и горячего водоснабжения, канализации, электроснабжения. Сейчас ведутся отделочные работы помещений начальной школы, столовой, пищеблока и санузлов. Параллельно силами образовательной организации проводятся работы по благоустройству школьной территории за счет дополнительно привлеченных внебюджетных источников. Кроме того, закупаются учебники, приобретается необходимое оборудование и мебель.

Планируется, что с 1 сентября средняя школа № 26 откроет свои двери для учащихся трех первых классов, также здесь будут учиться школьники среднего звена – до 8 класса включительно, частично останутся и те, кто получали образование в вечернее время. Всего в школе в этом учебном году будет занято около 300 мест. В перспективе, в ближайшие 2-3 года здесь смогут обучаться 800 школьников. В основном, это будут дети с Кукковки и Ключевой.

По словам директора нового образовательного учреждения Марины Осиевой, школа уже сейчас востребована у жителей Кукковки. Только в первые классы подано около ста заявлений.

Как рассказала Ирина Мирошник, эта школа работала в режиме вечерней 18 лет, но с учетом демографической ситуации, ее нецелесообразно было и далее использовать только для такой формы обучения.

"Школа была загружена не на полную мощность, - пояснила Ирина Мирошник. - Около 200 детей обучались в здании, которое по проекту предназначено для 920 человек. В условиях развития демографической ситуации в Петрозаводске было крайне нецелесообразно использовать не по назначению такие большие специализированные помещения. Поэтому и было принято решено о перепрофилировании школы в общеобразовательную".

На ремонт и переоборудование здания школы было выделено 25 миллионов рублей, однако в процессе работ выяснилось, что потребуются дополнительные средства в размере 2,5 млн рублей.

Как сообщил Геннадий Боднарчук, уже объявлено решение о созыве внеочередной сессии горсовета, на которой депутаты будут рассматривать возможность выделения этих денег.

"Мы рассмотрим этот вопрос, я думаю, что он решится положительно, так как мы видим, что школа востребована. Даже бывшие выпускники этой школы готовы помогать в ее восстановлении. Сейчас у этого учебного заведения начнется вторая жизнь, и это хорошая практика для города".

Подрядчик заверил представителей городской власти, что все работы будут сделаны в срок – до 26 августа.