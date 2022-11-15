Власти Петрозаводска впервые заложили в бюджет деньги на очистку улиц от снега по заявкам жителей

Жители Петрозаводска будущей зимой впервые смогут обращаться в администрацию с заявками на очистку от снега улиц, которые не включены в план уборки.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации председатель комитета финансов Елена Логинова.

«Предусмотрена такая функция как уборка отдельных территорий по заявкам граждан. То есть тех, которые не требуют систематической уборки, но при наличии заявок комитет ЖКХ это должен будет исполнять», — пояснила Логинова.

По ее словам, это позволит устранять «белые пятна» — очищать от снега улицы, которые не входят в перечень муниципального имущества и в предыдущие годы оставались без присмотра.

С той же целью в контракт на уборку улиц дополнительно включены новые территории города, до которых раньше не доходила снегоуборочная техника.

«Там 55 новых объектов войдут в контракт, в том числе, из тех проблемных вопросов, которые были на слуху в течение этого года. Часть объектов из ТИЗ „Усадьба“ и из Университетского городка туда должны попасть», — добавила председатель комитета.