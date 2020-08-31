Власти Петрозаводска "выбили" 1,2 млн рублей долгов у арендаторов-нарушителей

Администрация Петрозаводска отчиталась об успехах в процессе претензионно-исковой работы в отношении должников по арендной плате за землю.

В текущем году состоялось 16 заседаний комиссии по мобилизации и обеспечению поступлений арендных платежей в бюджет Петрозаводска. По их итогам в бюджет городского округа поступило 1,23 млн рублей.

По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды.

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