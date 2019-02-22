Власти Петрозаводска выкупят детсад, построенный компанией "КСМ"

Администрация Петрозаводска планирует направить 210,6 млн рублей на окончательный расчет по муниципальному контракту для приобретения детского сада, построенного компанией "КСМ" на Древлянке.

Средства предусмотрены проектом решения Петросовета о внесении изменений в бюджет города на 2019 год. В городскую казну они поступили из республиканского бюджета. Детский сад под названием "Карамельки" построен в микрорайоне "Древлянка-7", который застраивала компания "КСМ", сообщают "Вести Карелии".

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