Власти Петрозаводска выкупят детсад, построенный компанией "КСМ"

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Администрация Петрозаводска планирует направить 210,6 млн рублей на окончательный расчет по муниципальному контракту для приобретения детского сада, построенного компанией "КСМ" на Древлянке.
Средства предусмотрены проектом решения Петросовета о внесении изменений в бюджет города на 2019 год. В городскую казну они поступили из республиканского бюджета. Детский сад под названием "Карамельки" построен в микрорайоне "Древлянка-7", который застраивала компания "КСМ", сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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