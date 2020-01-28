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Власти Петрозаводска выселили очередного должника из благоустроенной квартиры

Новости. Общество
12:10, 29 Января 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Двухкомнатную квартиру предоставят нуждающимся, а злостные неплательщики переедут в общежитие, сообщили в администрации Петрозаводска.

Муниципальным казенным учреждением "Служба заказчика" была инициирована процедура выселения должников из благоустроенной квартиры на улице Ключевой в связи с неисполнением нанимателями условий договора социального найма. Согласно сведениям, предоставленным ресурсоснабжающими организациями, более шести месяцев без уважительных причин граждане не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Сумма образовавшейся задолженности превышает 160 тысяч рублей.

Ресурсоснабжающие организации неоднократно обращались в суд с целью взыскания образовавшейся задолженности. Однако и эта работа не принесла результата.

28 января 2020 года решением Петрозаводского городского суда Республики Карелия исковые требования МКУ "Служба заказчика" о выселении удовлетворены. Ответчику будет предоставлена комната в общежитии на улице Боровой. А в двухкомнатную квартиру площадью 44,5 кв.м въедут нуждающиеся. Решение суда в силу не вступило.

Отметим, что это уже второе подобное решение суда. В декабре 2019 года Петрозаводский городской суд встал на сторону МКУ "Служба заказчика" в вопросе выселения неплательщиков из трехкомнатной квартиры на улице Нойбранденбургской. Эта работа будет продолжена.

В администрации напомнили, что в МКУ "Служба заказчика" создана горячая линия, по которой можно задать имеющиеся вопросы о начислении платы за социальный наем и погашении имеющейся задолженности. Специалисты ответят по номеру телефона: 33-20-36.

Перечень лиц, имеющих задолженность по оплате за социальный наём муниципальных жилых помещений, опубликован на сайте администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска разместила на своем официальном сайте полный список адресов квартир, где живут должники за социальный наем жилья.

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Комментарии

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Вредный
2020-01-29 12:57:13
Неужели есть ещё пьяницы да с квартирами не отобранными?
новый
2020-01-29 12:31:10
Желательно всю алкашню в одном месте концентрировать, дабы по городу не расползались. А еще лучше в надвоицкий технопарк на поселение отправлять. Будут там стеклотару майнить.
кир
2020-01-29 12:19:48
Болезные, есть ещё одна преступная организация, которая выселяет пьяниц из квартир под видом лечения от наркозависимости и алкоголизма. Почему вы не видите? Или менты в доле? Опять их "волонтеры" все столбы заклеили объявлениями. Деньги на них не будут тратить просто так, "из любви к ближнему".
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