Власти Петрозаводска заявили о выполнении "майских указов" в 2017 году

Администрация Петрозаводска заявила, что успешно выполнили "майские указы" президента и подняли зарплаты бюджетникам до необходимых показателей.

С учетом финансовой поддержки из бюджета республики Карелия средняя заработная плата по категориям работников, определенных "майскими указами" президентаРФ, за 2017 год достигла установленных целевых показателей, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на отчет главы Петрозаводска о деятельности администрации.

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