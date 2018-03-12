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Новости. Общество
12:23, 12 Марта 2018

Власти Петрозаводска заявили о выполнении "майских указов" в 2017 году

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Администрация Петрозаводска заявила, что успешно выполнили "майские указы" президента и подняли зарплаты бюджетникам до необходимых показателей.

С учетом финансовой поддержки из бюджета республики Карелия средняя заработная плата по категориям работников, определенных "майскими указами" президентаРФ, за 2017 год достигла установленных целевых показателей, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на отчет главы Петрозаводска о деятельности администрации.

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

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баян
2018-03-12 17:15:21
в упор не видно в кошельке майских указов, опять набрехали людям
Горожанин
2018-03-12 14:52:53
Это хорошо. Но я бы предпочел услышать о создании части из 20 млн рабочих мест из тех же "майских указов".
Всеволод
2018-03-12 13:40:25
Весело живём в стране дураков,отчёты во главе всего....
АК
2018-03-12 13:32:39
Мда, выплатить в декабре премию, чтобы добить "среднюю зарплату за год" до нужной цифры - разве такое указание давал президент???
Сеня
2018-03-12 12:38:26
Во дают , выполнили Указы , труженики прямо. Россия не выполнила , Карелия не выполнила , а эти выполнили. Это в каком месте ????????????????
Гость
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