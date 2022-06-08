Власти Петрозаводска законсервируют пострадавшее от пожара старинное здание

Поврежденное огнем здание 1913 года постройки в центре Петрозаводска будет законсервировано, чтобы закрыть в него доступ посторонних.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в администрации города. Там пояснили, что окна первых этажей давно закрыты решетками, а для полной консервации будут заколочены проемы окон второго этажа.

После этого планируется провести обследование здания, чтобы решить его дальнейшую судьбу.

Как сообщалось ранее, пожар в доме на улице Кирова,10а в самом центре Петрозаводска произошел сегодня около шести часов утра. Долгое время здание сдавали в аренду общественным организациям. Последние 2 года, по словам жильцов близстоящих домов, постройка была бесхозной, там обитали бомжи и наркоманы.

Здание не включено в реестр объектов культурного наследия.