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Власти Петрозаводска заверили, что проверяют чистоту в салонах "маршруток"

Новости. Общество
14:16, 24 Октября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Администрация столицы Карелии рассказала, что делают ее сотрудники в ходе проверок общественного транспорта.

Результаты последнего рейда опубликованы на официальном сайте мэрии.

"В ходе очередного рейда специалисты проверили на конечных остановочных пунктах (Кемская улица и улица Корабелов) периодичность санитарной обработки салонов транспортных средств, осмотрели автобусы, следующие маршрутами № 2, 3, 9, 12, 17, 26, а также троллейбусы (маршруты № 1 и 6)", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники администрации проверяли соблюдение масочного режима и наличие заполненных санитайзеров.

"В одном из автобусов средство для обработки рук отсутствовало. По факту нарушения составлен соответствующий акт", - пояснили в мэрии и пообещали, что "рейды будут продолжены".

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Комментарии

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Os
2020-10-24 14:25:48
Частоту бы лучше проверяли. Когда после получасового или часового ожидания в один автобус набиваются десятки человек, никакой социальной дистанции не соблюсти.
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