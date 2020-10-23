Власти Петрозаводска заверили, что проверяют чистоту в салонах "маршруток"

Администрация столицы Карелии рассказала, что делают ее сотрудники в ходе проверок общественного транспорта.

Результаты последнего рейда опубликованы на официальном сайте мэрии.

"В ходе очередного рейда специалисты проверили на конечных остановочных пунктах (Кемская улица и улица Корабелов) периодичность санитарной обработки салонов транспортных средств, осмотрели автобусы, следующие маршрутами № 2, 3, 9, 12, 17, 26, а также троллейбусы (маршруты № 1 и 6)", - говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники администрации проверяли соблюдение масочного режима и наличие заполненных санитайзеров.

"В одном из автобусов средство для обработки рук отсутствовало. По факту нарушения составлен соответствующий акт", - пояснили в мэрии и пообещали, что "рейды будут продолжены".