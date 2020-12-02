Власти планируют, что 20% новоселов в Петрозаводске будут переезжать в коттеджи и таунхаусы

В общем объеме жилищного строительстве Петрозаводска 15% будут составлять коттеджи, а 5% - блокированная застройка.
Такая задача поставлена в проекте изменений в Генеральном плане города, подготовленном администрацией столицы Карелии.
"Принята следующая структура жилищного строительства на период до 2025 года: 5-этажные дома и выше - 45%, 2-4-этажные дома - 35%, коттеджи - 15%, блокированная застройка – 5%", - говорится в документе.
Власти города прогнозируют, что объемы жилищного строительства в 2025 году увеличатся в 4 раза и "достигнут среднеевропейского уровня", сказано в проекте Генплана.
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