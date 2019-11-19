Власти планируют выделить 30 млн рублей на благоустройство глубинки Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что финансирование благоустройства сельских территорий в Карелии будет увеличено в пять раз в 2020 году.

Со следующего года благоустройство сёл будет проходить в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Об этом Парфенчиков сообщил в соцсети.

"Существенно увеличиваем и финансирование – из федерального и регионального бюджетов будет выделено около 30 млн рублей, то есть в пять раз больше, чем за два предыдущих года... ", - заявил Артур Парфенчиков.

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