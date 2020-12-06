Власти подсчитали ожидаемый средний размер зарплаты работников предприятий Петрозаводска

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средний предприятий и других организаций Петрозаводска по итогам 2020 года превысит 50 тыс. рублей.

Такое расчеты проведены администрацией города для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Стратегия предусматривает три возможных сценария будущего.

Самый "пессимистичный" первый сценарий предполагает, что по итогам 2020 года зарплата работников крупны и средних организаций составит 50 473,5 рубля. В двух более "оптимистичных" сценариях указаны другие суммы - 53 130 рублей и 53 500,5 рубля.

Более значительно в зависимости от сценария отличаются индикаторы среднедушевых реальных с учетом инфляции доходов населения. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".