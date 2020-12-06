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Власти подсчитали ожидаемый средний размер зарплаты работников предприятий Петрозаводска

Новости. Общество
15:25, 07 Декабря 2020
фото: pixabay
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Среднемесячная заработная плата работников крупных и средний предприятий и других организаций Петрозаводска по итогам 2020 года превысит 50 тыс. рублей.

Такое расчеты проведены администрацией города для внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Стратегия предусматривает три возможных сценария будущего.

Самый "пессимистичный" первый сценарий предполагает, что по итогам 2020 года зарплата работников крупны и средних организаций составит 50 473,5 рубля. В двух более "оптимистичных" сценариях указаны другие суммы - 53 130 рублей и 53 500,5 рубля.

Более значительно в зависимости от сценария отличаются индикаторы среднедушевых реальных с учетом инфляции доходов населения. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-12-07 17:52:06
Ну да. Языком чесать, это тебе не экономику строить. И поскольку капиталисты показали свою полную несостоятельность во втором, приходится налегать на первое. Строя экономику исключительно в воображаемом мирке лживой и наглой пропаганды.
"Если мы будем отрицать проблемы, то их не будет". Принцип любого несостоятельного режима. И доказательство, что страна прозябает в деградации и движется к смерти. Воистину, пропаганда капиталистов говорит о них даже больше, чем обличительные сочинения социалистов. Саморазоблачение на саморазоблачении. Аминь.
zanoza
2020-12-07 16:59:59
Если задаться вопросом для кого считаются такие космические зарплаты, тогда станет ясно откуда берутся цифры. Но мы то с вами живём в реальном мире и понимаем всю лживость этих расчётов.
Марина Барышева
2020-12-07 16:44:33
Вранье ! Из какой заоблачной статистики такие прогнозы ?
Опуститесь на землю господа чиновники ...
наташка
2020-12-07 16:39:25
Надо ныть заранее. И потом тоже. Нытье полезно для психики.
User
2020-12-07 15:58:37
В итоге ожидания, как всегда, окажутся далеки от действительности. Новости из будущего - такие, однако.
кир
2020-12-07 17:17:46
User, тебе чего, сторож? Уехал в мегаполис и живи там на свою зарплату. Хотел выиграть. А сюда зачем ноешь?
бюджет
2020-12-07 15:35:40
Теперь пусть цены мониторят, а затем снова пересчитают. И какова реальная зарплата? Реальная пенсия?
Гость
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