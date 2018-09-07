Власти пообещали сохранить мораторий на повышение налогов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что в ближайшие шесть лет уровень налоговой нагрузки в стране меняться не будет.

"В целом нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует тому уровню, который принят в странах ОЭСР. Хочу особо подчеркнуть, что этот уровень сохранится в предстоящие шесть лет. Это действительно важно. Фактически мы сохраняем налоговый моратории и не планируем ничего изменять", — сказал Медведев.

Премьер-министр также рассказал, что в ближайшие шесть лет будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли.

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