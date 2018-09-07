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Новости. Экономика
09:08, 07 Сентября 2018

Власти пообещали сохранить мораторий на повышение налогов

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что в ближайшие шесть лет уровень налоговой нагрузки в стране меняться не будет.

"В целом нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует тому уровню, который принят в странах ОЭСР. Хочу особо подчеркнуть, что этот уровень сохранится в предстоящие шесть лет. Это действительно важно. Фактически мы сохраняем налоговый моратории и не планируем ничего изменять", — сказал Медведев.

Премьер-министр также рассказал, что в ближайшие шесть лет будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2018-09-07 10:20:54
На 10% прирос НДС, принудительная маркировка всего товара, предложение о туристическом сборе по всей стране...
"Фактически мы сохраняем налоговый моратории". А вроде юрист!
Ванёк
2018-09-07 09:47:59
Слушать этого , маленького ростом , политика , просто себя не уважать .Рейтинг его близок к нулю , поэтому ценности для страны он не представляет .
User
2018-09-07 09:19:02
Пустобрёхи, поднявшие надысь НДС до 20% опять пообещали какой-то мараторий! А-ха-ха!!! Дебилы, мля!
кир
2018-09-07 09:45:01
User, не понимаешь, что не Медведев, а Трамп макуху качает. Только Трамп заставит вас работать, а не лясы точить. :)
User
2018-09-07 10:22:31
кир, и все полимеры тоже Трамп прокакал на пару с Ширшиной. Врунс вон зуб даст! :)
кир
2018-09-07 10:45:01
User, и ты против Ширшиной? Не знал. По большому счету нет у нас политиков-профессионалов. И мы - дилетанты, а не эксперты. :)
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