Власти пообещали 800 ясельных мест в детсадах Карелии к 2020 году

Строительство новых детсадов в Карелии позволит создать более 770 новых мест в яслях к 2020 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Артура Парфенчикова, заявившего об этом на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

"В текущем году мы приступили к реализации мероприятий созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях. Всего к 2020 году планируется создать 776 новых мест для детей раннего возраста", - сказал Парфенчиков.

По его словам, федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" предусматривает в том числе строительство трех детских садов в поселках Ляскеля, Ильинский, а также в Петрозаводске.