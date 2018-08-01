Власти пообещали 800 ясельных мест в детсадах Карелии к 2020 году

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Строительство новых детсадов в Карелии позволит создать более 770 новых мест в яслях к 2020 году.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Артура Парфенчикова, заявившего об этом на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.
"В текущем году мы приступили к реализации мероприятий созданию дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях. Всего к 2020 году планируется создать 776 новых мест для детей раннего возраста", - сказал Парфенчиков.
По его словам, федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" предусматривает в том числе строительство трех детских садов в поселках Ляскеля, Ильинский, а также в Петрозаводске.
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